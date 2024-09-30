Королева Камилла препятствует примирению Карла III с принцем Гарри

И хотя принц Уильям категорически против примирения с младшим братом, его супруга и отец стоят на своем. Но, как стало ясно теперь, против воссоединения семьи не только Уильям.

RadarOnline со ссылкой на анонимного источника сообщает, что в преддверии прибытия Гарри в Лондон тревожится королева Камилла. Она настоятельно рекомендует супругу не встречаться с сыном, препятствуя тем самым их примирению.

Дело не в том, что Камилла против возвращения Гарри в семью. Просто она знает, что любая беседа с младшим сыном доставит Карлу массу дискомфорта и заметно вымотает его нервы. А сейчас, когда монарх лечится от рака, это меньшее, что ему нужно. Именно Камилла сейчас взяла на себя роль «плохого полицейского» и просит короля сбавить обороты и не торопиться во всем, что касается Гарри. Он, разумеется, настроен более решительно.

«У короля инстинктивное стремление к христианскому примирению, и его диагноз только обострил это. Он хочет, чтобы эта проблема была улажена, не только потому, что он любит обоих своих сыновей, но и потому, что это было очень дестабилизирующе для монархии», - объяснил инсайдер.