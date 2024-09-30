Казалось, «проблема Гарри» настолько надоела членам королевской семьи, что они были бы только рады положить конец всем скандалам с герцогом Сассекским и попытаться наладить отношения. Ходили слухи, что Кейт Миддлтон и Карл III объединились и ведут переговоры по возвращению Гарри в семью.
Королева Камилла препятствует примирению Карла III с принцем Гарри
И хотя принц Уильям категорически против примирения с младшим братом, его супруга и отец стоят на своем. Но, как стало ясно теперь, против воссоединения семьи не только Уильям.
RadarOnline со ссылкой на анонимного источника сообщает, что в преддверии прибытия Гарри в Лондон тревожится королева Камилла. Она настоятельно рекомендует супругу не встречаться с сыном, препятствуя тем самым их примирению.
Дело не в том, что Камилла против возвращения Гарри в семью. Просто она знает, что любая беседа с младшим сыном доставит Карлу массу дискомфорта и заметно вымотает его нервы. А сейчас, когда монарх лечится от рака, это меньшее, что ему нужно. Именно Камилла сейчас взяла на себя роль «плохого полицейского» и просит короля сбавить обороты и не торопиться во всем, что касается Гарри. Он, разумеется, настроен более решительно.
«У короля инстинктивное стремление к христианскому примирению, и его диагноз только обострил это. Он хочет, чтобы эта проблема была улажена, не только потому, что он любит обоих своих сыновей, но и потому, что это было очень дестабилизирующе для монархии», - объяснил инсайдер.