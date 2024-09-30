Поп-звезда нулевых впала в кому после попытки суицида: подробности

В данный момент исполнительница хита «Очень нужен ты» находится в отделении токсикологии с острым отравлением психотропными веществами и подключена к ИВЛ, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, передают российские СМИ.

Сообщают, что 29 сентября при обстоятельствах, характерных для попытки суицида, Гинзбург связалась с матерью, чтобы та встретила ее и помогла добраться домой. В своей квартире артистка потеряла сознание и впала в кому еще до приезда скорой помощи.

СМИ предполагают, что свести счеты с жизнью певица могла из-за депрессии. В таком состоянии Саша Project оказалась на фоне тяжелой болезни желудка, которая привела к потери голоса.

Певица жаловалась врачам на сухость в горле, воспаление гортани, гнусавость, осиплость и хрипоту и говорила, что все это мешало ей зарабатывать выступлениями. Врачи выявили у нее прогрессирующее заболевание желудка. Со слов одного из московских музыкальных продюсеров, в последние годы Саша была замкнута и почти ни с кем не общалась.

Позже в российских СМИ появилась информация о том, что мать 38-летней исполнительницы опровергла подобные домыслы, подчеркнув, что с Сашей все хорошо. «Я не знаю, кто запустил эту утку. С моей дочерью все в порядке. Она жива и здорова», - сообщила возмущенная женщина.