«Победа была еще слаще, зная, что остальные девушки специально тренировались для этого соревнования, а я присоединилась в последний момент», - признается Ангела Абсалон, рассказывая о том, как в последний момент решила принять участие в чемпионате Европы по фит-модель, прошедшем в Испании. Однако со сцены девушка ушла победительницей. «Я очень благодарна своей сестре, которая также является моим тренером, без нее я не стала бы трехкратной чемпионкой!» - отметила она.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ 18-летняя Анника, ставшая чемпионкой Европы: естественно, я шла на соревнования с тайным желанием выиграть
В минувшие выходные на соревнованиях IFBB Miss Fit Model Europe, проходивших в Торревьехе (Испания), 18-летняя Анника Абсалон завоевала золотую медаль. Девушка из Пярну победила в категории фит-моделей до 166 см, где за золото боролись 12 участниц.