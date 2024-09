Легендарное ирландское танцевальное шоу даст лишь одно выступление в Таллинне

Самобытные кельтские мелодии, сочетание народных элементов с современными ритмами, фирменный ирландский степ, живая музыка, завораживающее пение солистов - благодаря всему этому шоу RHYTHM OF THE DANCE стало одним их самых популярных и востребованных в мире.





Артисты ежегодно дают более 200 представлений на лучших мировых площадках, которые всегда проходят с аншлагом. Публику привлекает рассказанная в танце история Ирландии - от богатой легендами и мифами древности до наших дней.



В состав танцевального коллектива входят чемпионы мира в своем жанре, которые также участвовали в самых престижных ирландских танцевальных шоу, включая Riverdance, Lord of the Dance и Magic of the Dance.



Rhythm оf the Dance – это синтез танца, музыки, театра, импровизации, современных спецэффектов и потрясающего сценического света, поражающий масштабом и мастерством. Вы должны это увидеть. Подробнее ЗДЕСЬ!