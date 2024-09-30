В следующем году исполнится 50 лет с момента премьеры культового мультфильма Юрия Норштейна «Ежик в тумане». В честь этого события Банк России выпустил памятные монеты, оформленные по мотивам мультфильма «Ежик в тумане». Однако сам режиссер мультфильма Юрий Норштейн не рад выпуску монет и предъявил претензии киностудии «Союзмультфильм».
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«ЕЖИК В ТУМАНЕ» ⟩ Банк России выпустил памятные монеты в честь культового мультфильма, что не понравилось режиссеру
Банк России выпустил серебряную монету номиналом три рубля и никелированную стальную монету номиналом 25 рублей, посвящённые мультфильму. Кроме того, была представлена монета из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей. Эти монеты выпущены к 50-летию создания мультфильма «Ежик в тумане».
Тираж трёхрублевой монеты составляет 7000 экземпляров.