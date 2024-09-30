«ЕЖИК В ТУМАНЕ» Банк России выпустил памятные монеты в честь культового мультфильма, что не понравилось режиссеру

В следующем году исполнится 50 лет с момента премьеры культового мультфильма Юрия Норштейна «Ежик в тумане». В честь этого события Банк России выпустил памятные монеты, оформленные по мотивам мультфильма «Ежик в тумане». Однако сам режиссер мультфильма Юрий Норштейн не рад выпуску монет и предъявил претензии киностудии «Союзмультфильм».