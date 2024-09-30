Женщина обнаружила странную вещь в телефоне будущего свекра: «Молчи, это не твоя проблема»

Женщина, поделившаяся этой историей в одной из групп в Facebook, рассказала, что ужинала с родителями своего возлюбленного, когда ее попросили установить на их телефоны приложение для защиты устройства. Тогда она заметила в телефоне своего будущего свекра иконку популярного приложения для знакомств, сообщает Daily Mail.

«Я ничего не сказала и сделала вид, что не заметила этого», - написала женщина. Она добавила, что родители ее возлюбленного женаты уже 35 лет. «Мой парень не видел этого, и он сам никогда не пользовался приложениями для знакомств, так что не думаю, что он знает, что это такое. Я чувствую себя... виноватой. Должна ли я сказать что-то своему партнеру или мне лучше держать язык за зубами?» - спрашивает взволнованная женщина в группе.