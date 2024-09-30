Мужчина, побывавший на грани смерти, раскрывает, что скрывается в загробной жизни

Дэвид Ханзель поделился своей историей о том, как он на короткое время «умер» в 2015 году. В то время у него развилась пневмония и сепсис. В ходе операции выяснилось, что 70 процентов его легких были заражены.

Его сердце остановилось, и он впал в кому, в которой провел два месяца. За это время Ханзель утверждает, что его ожидал прекрасный загробный мир.

«Я просто помню, как закрыл глаза, потому что был очень болен. А когда я снова их открыл, то оказался посреди ночного неба», - рассказал он газете Daily Star.

«Это было самое красивое, бархатистое и шелковистое ночное небо. Не было ни облаков, ни звезд. Ничего. У неба не было ни начала, ни конца».

Ханзель, утверждающий, что является ясновидящим, описал, как его встретили два существа.

«Вдруг одно существо оказалось слева от меня, а другое справа. Их присутствие было настолько успокаивающим, словно я знал их», - вспоминает мужчина из Северной Каролины.

«Они показали мне самый красивый золотисто-белый свет. Это было так красиво. Я видел ангелов и других существ, которые все шли к этому свету».

Однако эти существа не привели его к белым жемчужным вратам, а отвели в бар. В баре на полках стояли красивые разноцветные бутылки, но алкоголя или других напитков там не было.

После остановки в баре Ханзелю сказали, что он должен подняться вдоль стены большого белого здания, передает Unilad.

«Когда я шагал, казалось, что нога не касалась земли. Как будто не существовало гравитации. Это было одновременно и парение, и хождение», - описал он.

Когда Ханзель наконец вышел из комы, он заявил, что полностью исцелился. Он также сказал, что вернулся к жизни, полностью простив всех, кто когда-либо плохо с ним обращался.