Большое и дружное семейство Бекхэмов в пятницу, 27 сентября, высадилось во французской столице ради показа весенне-летней коллекции именного бренда Виктории. На месте был и Дэвид, и сыновья звездной пары со своими спутницами, но все внимание пользователей Сети оказалось приковано к 13-летней Харпер. А точнее, к ее выбору наряда.
ФОТО ⟩ Пользователи Сети обсуждают новый образ 13-летней дочери Бекхэмов: «Я бы не позволила такое надеть»
Как рассказала Daily Mail одна из подруг Виктории, пыльно-розовую атласную комбинацию в пол мать-модельер сшила специально для дочери.
«Харпер слишком юна, чтобы носить наряды из коллекции Виктории. Поэтому она решила сделать ей платье на заказ, и оно прекрасно», - поделилась женщина. Увы, все старания оказались напрасны: достаточно откровенный образ Харпер вызвал очень бурную и крайне негативную реакцию общественности.
«Детей и особенно девочек-подростков заставляют думать, что выставлять все напоказ - это нормально и даже круто. Нет, это не так!»; «Платье красивое, но я бы не позволила своей 13-летней дочери его надеть. Стиль слишком взрослый и привлекает не то внимание»; «Я понимаю, что это большое и важное событие для ее семьи, но платье-комбинация с глубоким вырезом просто не самый подходящий наряд для девочки, только-только ставшей подростком»; «Кажется, скандал с P. Diddy их ничему не научил», - высказываются читатели Daily Mail.