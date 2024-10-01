ФОТО Пользователи Сети обсуждают новый образ 13-летней дочери Бекхэмов: «Я бы не позволила такое надеть»

«Харпер слишком юна, чтобы носить наряды из коллекции Виктории. Поэтому она решила сделать ей платье на заказ, и оно прекрасно», - поделилась женщина. Увы, все старания оказались напрасны: достаточно откровенный образ Харпер вызвал очень бурную и крайне негативную реакцию общественности.

«Детей и особенно девочек-подростков заставляют думать, что выставлять все напоказ - это нормально и даже круто. Нет, это не так!»; «Платье красивое, но я бы не позволила своей 13-летней дочери его надеть. Стиль слишком взрослый и привлекает не то внимание»; «Я понимаю, что это большое и важное событие для ее семьи, но платье-комбинация с глубоким вырезом просто не самый подходящий наряд для девочки, только-только ставшей подростком»; «Кажется, скандал с P. Diddy их ничему не научил», - высказываются читатели Daily Mail.