Одним весенним утром 1940 года в волости Ныо в Тартумаа произошла ужасающая резня: Йоханнес Уус зверски убил свою жену, двух маленьких детей и бабушку жены.

Ранним воскресным утром на хуторе Саратов в волости Ныо, Тартумаа были убиты пять членов семьи: хозяйка хутора, 23-летняя Лейда Уус, ее несовершеннолетние дети: 4-летняя дочь Марет и годовалый сын Юло, а также бабушка хозяйки, 86-летняя Элло Паулссон. Хозяин хутора, 28-летний Йоханнес Уус, также скончался, писало издание Päewaleht 29 апреля 1940 года.

В воскресенье утром, еще до семи часов, в хлеву хутора Саратов был замечен полыхающий огонь. Первым на место происшествия прибыл старший брат Йоханнеса, который владел соседним хутором. Не увидев рядом с огнем никого из членов семьи, он сначала спас из хлева несколько лошадей, а затем побежал к жилому дому, расположенному в 50 метрах.