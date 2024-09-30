18-летняя девушка рассказала в деталях, как она познакомилась со своим биологическим отцом и что произошло дальше. История приняла такой поворот, который сложно было бы предсказать даже самой бурной фантазии.
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18-летняя девушка планирует брак и детей со своим биологическим отцом
Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала изданию The Cut, как она осознанно начала романтические отношения со своим отцом. На удивление, привязанность между давно потерянными кровными родственниками может быть не такой уж редкостью, как можно было бы предположить, сообщает The Guardian.
Некоторые эксперты оценивают, что примерно в 50% случаев, когда разлученные кровные родственники встречаются вновь в зрелом возрасте, между ними возникает романтическое влечение.