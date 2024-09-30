18-летняя девушка планирует брак и детей со своим биологическим отцом

Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала изданию The Cut, как она осознанно начала романтические отношения со своим отцом. На удивление, привязанность между давно потерянными кровными родственниками может быть не такой уж редкостью, как можно было бы предположить, сообщает The Guardian.