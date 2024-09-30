«Взлетят на седьмое небе от счастья»: Глоба назвала три знака Зодиака, которые будут жить как в сказке с октября

Близнецы: вдохновение и успех

Для Близнецов октябрь станет временем вдохновения и новых возможностей. Этот воздушный знак будет черпать силы из общения с близкими, что поможет ему решать творческие задачи. Несмотря на возможные перемены, все, что останется в жизни Близнецов, будет действительно важным.

Женщины сыграют ключевую роль в поддержке Близнецов, а их личный успех укрепит авторитет в профессиональной сфере. Во второй половине месяца ожидается карьерный рост и новые предложения. Важно также уделить внимание детям, которым потребуется забота.

Лев: уют и гармония

Львам предстоит сосредоточиться на близких людях и благоустройстве своего жилья. Октябрь принесет счастье и возможность заняться наведением уюта. Важно беречь силы и избегать рисков, особенно в первой половине месяца. Однако во второй половине путешествия принесут Львам отличные шансы на успех и творчество. Глоба советует не забывать о друзьях, которые почти как родные.

Рыбы: легкость и новые возможности

Для Рыб октябрь станет временем легкости и открытости в отношениях с окружающими. Все ненужное унесло начало осени, и теперь Рыбы смогут сосредоточиться на семье и взаимной поддержке. Успех ожидается в сферах спорта, творчества и дальних дорогах.

В первой половине месяца появятся новые партнеры с интересными предложениями. В целом, это будет легкое и увлекательное время, полное энергии.