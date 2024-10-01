Без своей девушки: Леонардо Ди Каприо провел время в компании другой модели

49-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо провел время в компании модели.

Звезду фильма «Остров проклятых» заметили во время Недели моды в Париже в такси. За Ди Каприо шла модель Нилам Гилл, когда он выходил после появления на вечеринке во французской столице.

29-летняя Нилам была замечена, когда села в ту же машину после того, как направлялась на вечеринку в белом мини-платье и сером пальто.

Впрочем, девушки Лео, 26-летней итальянской модели Виттории Черетти, не было рядом с ним.

Leonardo DiCaprio leaves Paris Fashion Week party with Neelam Gill https://t.co/3kunXHHSnl via @DailyMailCeleb — The People’s Inquirer (@Bronx_Inquirer) September 30, 2024

За последние годы Леонардо Ди Каприо несколько раз видели с Нилам, но с августа 2023 года его связывают только с Витторией.

Черетти посещала модные показы, в том числе Balenciaga, Gucci, Alexander McQueen и Versace, а несколько дней назад ее видели на Неделе моды в Париже.

«Он обожает ее, а она его, этим летом они проводили много времени вместе, путешествуя в романтические путешествия», - рассказывал источник.

До этого Ди Каприо длительное время приписывали роман с моделью Джиджи Хадид. А еще раньше он 5 лет встречался с Камилой Морроне.