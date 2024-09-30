Эстонская красотка заняла четвертое место на чемпионате Европы: «Я не побеждаю сразу, но именно это и заставляет меня стремиться к победе»

В эти выходные в Испании состоялись соревнования IFBB Miss Fit Model Europe, где Кристин-Амани Киивикас заняла четвертое место среди 12 участниц.

После соревнований Амани поделилась в социальных сетях красивым снимком, на котором позирует с медалью. «Огромные поздравления, дорогая!» - поздравил ее отец Отт Киивикас в комментариях.

Амани сказала редакции, что поскольку это были ее первые соревнования в этом сезоне, она не ставила перед собой слишком высокие ожидания. «Я хотела попасть в число шести лучших, то есть в финал, что у меня и получилось».

Амани признает, что после более длительного перерыва в соревнованиях может не хватать уверенности в себе и присутствует некоторая тревога. «Я чувствую, что в первом выходе на сцену в купальнике я, возможно, не выложилась на максимум. Зато в раунде с платьем сразу почувствовала, что мое состояние было гораздо лучше».

Фото: Christin-Amani Kiivikas/Erakogu

«Что же не хватило? «Этот спорт очень субъективен, и никогда точно не знаешь, что именно оценивают. С головы до ног всё должно быть на высшем уровне, но огромное значение также имеет, как ты себя подаешь на сцене и какая у тебя энергетика», - замечает Амани, приводя пример, что важную роль играют такие вещи, как выбор цвета платья и купальника.