«В конце концов, я считаю, что самое важное - быть на сто процентов готовой к выступлению, и ничего этому не помешало», - говорит Кристин-Амани Киивикас, занявшая четвертое место на соревнованиях по фитнес-бикини, прошедших в Испании.
Эстонская красотка заняла четвертое место на чемпионате Европы: «Я не побеждаю сразу, но именно это и заставляет меня стремиться к победе»
В эти выходные в Испании состоялись соревнования IFBB Miss Fit Model Europe, где Кристин-Амани Киивикас заняла четвертое место среди 12 участниц.
После соревнований Амани поделилась в социальных сетях красивым снимком, на котором позирует с медалью. «Огромные поздравления, дорогая!» - поздравил ее отец Отт Киивикас в комментариях.
Амани сказала редакции, что поскольку это были ее первые соревнования в этом сезоне, она не ставила перед собой слишком высокие ожидания. «Я хотела попасть в число шести лучших, то есть в финал, что у меня и получилось».
Амани признает, что после более длительного перерыва в соревнованиях может не хватать уверенности в себе и присутствует некоторая тревога. «Я чувствую, что в первом выходе на сцену в купальнике я, возможно, не выложилась на максимум. Зато в раунде с платьем сразу почувствовала, что мое состояние было гораздо лучше».
«Что же не хватило? «Этот спорт очень субъективен, и никогда точно не знаешь, что именно оценивают. С головы до ног всё должно быть на высшем уровне, но огромное значение также имеет, как ты себя подаешь на сцене и какая у тебя энергетика», - замечает Амани, приводя пример, что важную роль играют такие вещи, как выбор цвета платья и купальника.
«Также важны твои взаимоотношения с аудиторией и судьями - все это имеет значение и добавляет к общему образу. В платье я почувствовала, что справилась с этим, а вот в купальнике, думаю, немного не дотянула», - размышляет Амани после соревнований. Тем не менее она довольна результатом.
Основной целью на этот сезон остаются чемпионат мира, который состоится в конце октября в Литве. Там Амани выступит в двух категориях - фитнес-бикини среди юниоров и фитнес-бикини среди женщин.
«В конце концов, самое важное -это то, что я была на сто процентов готова к выступлению, и ничто этому не помешало... В общем, у меня остались положительные эмоции: друзья и сестра поддерживали меня, и было такое домашнее ощущение», - отмечает Амани, добавив, что соревнования также оставили приятное впечатление.
«Если обычно в Испании ты привык к задержкам, то теперь нас буквально подгоняли, все должны были быть готовы вовремя», - смеется Амани. «Это были одни из самых хорошо организованных соревнований, на которых я когда-либо участвовала», - подытожила она. «Нет времени расслабляться - работа продолжается».