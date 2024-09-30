В то время как в Тартумаа щуки кусают купальщиков за ноги, в Финляндии рыбы не прочь откусить и что-нибудь более «ценное». Об этом стало известно после того, как один финский рыбак в шутку отправился ловить щуку с помощью секс-игрушки.
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ВИДЕО ⟩ Финна, отправившегося на рыбалку с секс-игрушкой, ждал шикарный улов
Летом издание Tartu Postimees писало о том, что в поселке Кюлисте тренер спортивного клуба Айво Роонум купался в озере Ропка, когда его укусила щука.
«Кажется невероятным, но, оказывается, это возможно - с 90-процентной вероятностью на меня напала щука», - сказал пострадавший журналисту.