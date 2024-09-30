ВИДЕО Финна, отправившегося на рыбалку с секс-игрушкой, ждал шикарный улов

В то время как в Тартумаа щуки кусают купальщиков за ноги, в Финляндии рыбы не прочь откусить и что-нибудь более «ценное». Об этом стало известно после того, как один финский рыбак в шутку отправился ловить щуку с помощью секс-игрушки.