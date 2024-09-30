Исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф признался, что чувствовал перед знакомством с актрисой Мэгги Смит

Исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф рассказал о своей первой встрече с Мэгги Смит на съемках фильма «Дэвид Копперфильд», когда ему было всего девять лет. В то время он еще не был знаком со своей будущей коллегой по «Гарри Поттеру», однако его родители были рады возможности поработать вместе с ней. Рэдклифф вспоминает, что испытывал сильное волнение перед началом съёмок, но Мэгги смогла его успокоить, общаясь с ним и шутя.