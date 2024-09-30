Дэниел Рэдклифф признался, что испытывал сильное волнение перед тем, как сниматься в сценах с актрисой Мэгги Смит, пишет Variety.
Исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф признался, что чувствовал перед знакомством с актрисой Мэгги Смит
Исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф рассказал о своей первой встрече с Мэгги Смит на съемках фильма «Дэвид Копперфильд», когда ему было всего девять лет. В то время он еще не был знаком со своей будущей коллегой по «Гарри Поттеру», однако его родители были рады возможности поработать вместе с ней. Рэдклифф вспоминает, что испытывал сильное волнение перед началом съёмок, но Мэгги смогла его успокоить, общаясь с ним и шутя.
Позднее они снова встретились на съемочной площадке фильма о юном волшебнике. Актер заметил, что сразу обратил внимание на ее женственную манеру поведения и попросил разрешения обращаться к ней «леди». Она ответила с юмором.
Дэниел подчеркнул, что Мэгги произвела на него неизгладимое впечатление своим остроумием и интеллектом. Он отметил, что ее способность быть одновременно привлекательной и пугающей, а также умение развлечь, были удивительными.
Актриса сыграла профессора Минерву Макгонагалл, одного из самых ярких персонажей.
Напомним, актриса Мэгги Смит ушла из жизни в прошлую пятницу, 27 сентября, ей было 89 лет.