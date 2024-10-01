ГОРОСКОП НА 1 ОКТЯБРЯ Тельцы смогут быстро увеличить свои доходы, а Львам удастся решить сложные вопросы

Стрелец

Поторопитесь. Есть шанс решить вопросы, которым на этой неделе было отдано немало сил. Действовать лучше самостоятельно, не ожидая поддержки даже от тех, кто прежде не раз обещал помочь. Чем более вы независимы в суждениях и поступках, тем быстрее добиваетесь успеха. Появляется много необычных идей. Вы готовы приступить к их реализации немедленно. Трудности? Преграды? Все это вас ничуть не пугает. Вторая половина дня – время встреч и знакомств, которые могут произвести на вас сильное впечатление. Многие Стрельцы в это время получат важный и полезный опыт.

Козерог

Посоветуйтесь с человеком, которому доверяете. Это лучший способ найти ответы на сложные вопросы, разобраться в неоднозначной ситуации. Часто со стороны видно то, чего вы, находясь в гуще событий, не замечаете. Стоит повидаться с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Сегодня завоевать их симпатию будет несложно. Благоприятный день для начала дел, исход которых важен не только для вас. Окружающие с большим интересом наблюдают за тем, чем вы занимаетесь. Многие поймут, что прежде вас недооценивали. Сегодня вы отлично справляетесь и с уже знакомыми задачами, и с совершенно новыми.

Водолей

За сложные и важные дела беритесь с самого утра. Так вероятность завершить их будет значительно выше. Вы отлично разбираетесь в людях. Это и в деловом общении помогает, и отношения с близкими позволяет изменить к лучшему. Не упустите возможность порадовать тех, кто вам дорог. День хорошо подходит для решения вопросов, связанных с финансами или имуществом. Если вы давно размышляли о том, чтобы обратиться к юристу, сделайте это сейчас – вы получите и нужную информацию, и поддержку. Вечер обещает приятные события в семье.

Рыбы

Думайте о будущем. Изучайте разные возможности, стройте планы, продумывайте их до мелочей. Появится определенность, которой в последнее время не хватало. Вы почувствуете, что готовы к решительным действиям. Ваш подход к делам нравится многим. Легко будет заручиться поддержкой влиятельных людей, если она потребуется. Вероятны денежные поступления и подарки. Не исключено, что именно сегодня у вас появятся вещи, о которых вы давно мечтали. Вечером можно принимать гостей, устраивать импровизированные вечеринки. Все отлично проведут время – и вы тоже.