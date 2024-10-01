День может принести какие-то необычные, яркие события. Людям с тонкой душевной организацией трудно будет сохранить самообладание. Не всегда легко разобраться в своих чувствах, тем более – рассказать о них кому-то. Но рядом будет человек, который поймет вас без слов.
ГОРОСКОП НА 1 ОКТЯБРЯ ⟩ Тельцы смогут быстро увеличить свои доходы, а Львам удастся решить сложные вопросы
Подумайте, чем вы могли бы порадовать себя без серьезного ущерба для личного и семейного бюджета. Хочется позволить себе что-то особенное, но если вы потратите слишком много на исполнение мимолетного желания, то вскоре об этом пожалеете. Старайтесь не относиться к делам легкомысленно. Серьезный подход и настойчивость позволяют быстро добиться успеха. Позже вы не раз поблагодарите себя за то, что не бросили начатое, хотя было трудно.
Овен
Относитесь философски ко всему, что приносит этот день. Не падайте духом, если возникают трудности, сохраняйте уверенность в своих силах. Важно не тревожиться и не паниковать, если что-то идет не так. Оптимизм и позитивный настрой помогают найти не только помощников, но и настоящих друзей. День подходит для важных разговоров. Их можно проводить в неформальной обстановке. Обсудить с коллегами какие-то сложные рабочие вопросы можно и дома – например, устроив вечеринку без всякого повода. Вы не только найдете решение, но и отлично проведете время.
Телец
Дайте волю фантазии и воображению. Вы сможете найти применение своим талантам. Творческий подход к делам позволяет добиться успеха там, где на него прежде никто всерьез не рассчитывал. Сегодня вы особенно обаятельны и харизматичны. Многие захотят познакомиться с вами поближе, подружиться. День подходит для заключения сделок. Даже у Тельцов, которые прежде были бесконечно далеки от коммерческой деятельности, сегодня есть шанс преуспеть в ней. Возможно, вы поймете, как можно быстро увеличить свои доходы.
Близнецы
Соглашайтесь на необычные предложения, старайтесь реализовать самые удивительные и смелые свои идеи. День отлично подходит для того, чтобы начать делать что-то новое, менять свою жизнь. Вы уверены в успехе, и не зря. Достичь его удастся довольно быстро. Могут заметно измениться отношения с окружающими. Вы заметите то, на что прежде не обращали внимания. Первая половина дня будет посвящена делам, вторая наверняка пройдет весело. Порадует встреча с любимым человеком: вы отлично проведете время вместе.
Рак
Не откладывайте надолго дела, важные не только для вас, но и для окружающих. В первой половине дня справиться с ними будет не так уж сложно. Вы не хотите идти проторенным путем, предпочитаете экспериментировать, искать собственный способ достичь цели. И все получается. Многие вопросы решаются неожиданно быстро. Часто помогают люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Вторая половина дня – подходящее время для покупок. Вы выбираете красивые и удобные вещи. Они понравятся и вам, и вашим близким. Вечер стоит провести дома. Так вы быстрее восстановите силы.
Лев
Работайте. Сегодня это у вас получается просто отлично. Можно справиться с непростыми делами, решить задачи, которые другим оказались не по силам. Вы никуда не торопитесь, ничего не упускаете из виду, поэтому не допускаете серьезных ошибок. Многим нравится ваш подход к делам, поэтому найти помощников будет нетрудно. День дает возможность обсудить какие-то важные вопросы, откровенно поговорить о том, что вас тревожило. Близкие понимают вас даже лучше, чем можно было ожидать, о многом догадываются и охотно помогают.
Дева
Обращайте внимание на мелочи. То, что сейчас кажется незначительным, позже может сыграть важную роль. Вы не торопитесь с решениями, и правильно делаете. Нужно сравнить несколько вариантов, прежде чем выбрать лучший. И не стоит слушать тех, кто пытается заставить вас спешить. Эти люди скорее беспокоятся о собственных интересах, чем о ваших. Первая половина дня будет несколько напряженнее второй. Утром могут возникнуть трудности, но к вечеру вы оставите их позади, преодолеете все преграды. Вероятны известия, которые поднимут настроение вам и вашим близким.
Весы
Проводите больше времени с теми, кто вам нравится. Люди, с которыми вы общаетесь, влияют не только на ваше настроение, но и на решения, которые вы принимаете. Стоит насторожиться, если человек, который уже принес вам немало проблем, пытается вновь завоевать ваше доверие. День подходит для того, чтобы вернуться к каким-то давним делам. Завершить их окажется проще, чем вы ожидали. Вам удается учиться на чужих ошибках, избегая собственных. Именно поэтому вы быстро добиваетесь своих целей, не топчетесь на месте. Вечер подходит для семейного праздника, встречи с родственниками.
Скорпион
Говорите о работе, обсуждайте планы, касающиеся бизнеса, делитесь идеями. Окружающие слушают вас куда внимательнее, чем обычно, и неспроста. Сейчас многие понимают, что раньше недооценивали вас, не понимали, почему вы поступаете так, а не иначе. Недавние соперники захотят стать союзниками. Думайте сами, что с ними делать. Звезды благосклонны к влюбленным Скорпионам. Таких представителей знака ждут приятные неожиданности, сюрпризы. Можно сделать какой-то символический подарок человеку, который вам нравится. Этот красивый жест запомнится надолго.
Стрелец
Поторопитесь. Есть шанс решить вопросы, которым на этой неделе было отдано немало сил. Действовать лучше самостоятельно, не ожидая поддержки даже от тех, кто прежде не раз обещал помочь. Чем более вы независимы в суждениях и поступках, тем быстрее добиваетесь успеха. Появляется много необычных идей. Вы готовы приступить к их реализации немедленно. Трудности? Преграды? Все это вас ничуть не пугает. Вторая половина дня – время встреч и знакомств, которые могут произвести на вас сильное впечатление. Многие Стрельцы в это время получат важный и полезный опыт.
Козерог
Посоветуйтесь с человеком, которому доверяете. Это лучший способ найти ответы на сложные вопросы, разобраться в неоднозначной ситуации. Часто со стороны видно то, чего вы, находясь в гуще событий, не замечаете. Стоит повидаться с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Сегодня завоевать их симпатию будет несложно. Благоприятный день для начала дел, исход которых важен не только для вас. Окружающие с большим интересом наблюдают за тем, чем вы занимаетесь. Многие поймут, что прежде вас недооценивали. Сегодня вы отлично справляетесь и с уже знакомыми задачами, и с совершенно новыми.
Водолей
За сложные и важные дела беритесь с самого утра. Так вероятность завершить их будет значительно выше. Вы отлично разбираетесь в людях. Это и в деловом общении помогает, и отношения с близкими позволяет изменить к лучшему. Не упустите возможность порадовать тех, кто вам дорог. День хорошо подходит для решения вопросов, связанных с финансами или имуществом. Если вы давно размышляли о том, чтобы обратиться к юристу, сделайте это сейчас – вы получите и нужную информацию, и поддержку. Вечер обещает приятные события в семье.
Рыбы
Думайте о будущем. Изучайте разные возможности, стройте планы, продумывайте их до мелочей. Появится определенность, которой в последнее время не хватало. Вы почувствуете, что готовы к решительным действиям. Ваш подход к делам нравится многим. Легко будет заручиться поддержкой влиятельных людей, если она потребуется. Вероятны денежные поступления и подарки. Не исключено, что именно сегодня у вас появятся вещи, о которых вы давно мечтали. Вечером можно принимать гостей, устраивать импровизированные вечеринки. Все отлично проведут время – и вы тоже.