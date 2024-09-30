Бывший дворецкий принцессы Дианы заявил, что Мохаммед Аль-Файед предлагал ей секс

Не так давно больше 20 бывших сотрудниц крупнейшего универмага Harrods в Лондоне заявили о домогательствах и сексуализированном насилии со стороны его экс-владельца Мохаммеда Аль-Файеда. Об этом выпустили документальный фильм под названием «Аль-Файед: хищник в Harrods», пишет Spletnik.

На волне этих обсуждений бывший дворецкий принцессы Дианы, работавший на нее с 1987 по 1997 год, вспомнил о том, что Аль-Файед, с сыном которого принцессу, как считается, связывали романтические отношения, делал ей непристойные предложения: «Я был в машине, когда она выбежала из его офиса и, дрожа, сказала мне (это ее точные слова), что Мохаммед заявил: "Я хочу, чтобы ты вышла замуж за моего сына, потому что по египетской традиции отец идет первым. Я буду спать с тобой"». Он имел в виду, что она будет обязана вступить с ним в сексуальные отношения, если выйдет замуж за его сына.

Принцесса Диана, как вспоминает дворецкий, была этим возмущена: «Диана была возмущена мыслью о том, что ей придется сдаться ему. Своим комментарием он подготавливал почву, и он был настроен абсолютно серьезно. Он думал, что это его право и что это действительно произойдет - он действительно переспит с принцессой Уэльской. И это всегда было у нее на уме на протяжении всего ее романа с Доди».