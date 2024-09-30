Миллиардер Мохаммед Аль-Файед, которого обвинили в многочисленных домогательствах и изнасилованиях, предлагал принцессе Диане заняться с ним сексом. Об этом рассказал бывший дворецкий принцессы Пол Баррелл изданию The Sun.
Бывший дворецкий принцессы Дианы заявил, что Мохаммед Аль-Файед предлагал ей секс
Не так давно больше 20 бывших сотрудниц крупнейшего универмага Harrods в Лондоне заявили о домогательствах и сексуализированном насилии со стороны его экс-владельца Мохаммеда Аль-Файеда. Об этом выпустили документальный фильм под названием «Аль-Файед: хищник в Harrods», пишет Spletnik.
На волне этих обсуждений бывший дворецкий принцессы Дианы, работавший на нее с 1987 по 1997 год, вспомнил о том, что Аль-Файед, с сыном которого принцессу, как считается, связывали романтические отношения, делал ей непристойные предложения: «Я был в машине, когда она выбежала из его офиса и, дрожа, сказала мне (это ее точные слова), что Мохаммед заявил: "Я хочу, чтобы ты вышла замуж за моего сына, потому что по египетской традиции отец идет первым. Я буду спать с тобой"». Он имел в виду, что она будет обязана вступить с ним в сексуальные отношения, если выйдет замуж за его сына.
Принцесса Диана, как вспоминает дворецкий, была этим возмущена: «Диана была возмущена мыслью о том, что ей придется сдаться ему. Своим комментарием он подготавливал почву, и он был настроен абсолютно серьезно. Он думал, что это его право и что это действительно произойдет - он действительно переспит с принцессой Уэльской. И это всегда было у нее на уме на протяжении всего ее романа с Доди».
По мнению Пола Баррелла, именно Мохаммед Аль-Файед повлиял на развитие отношений своего сына с королевской особой. Он осыпал Диану подарками: например, он дарил гаджеты и компьютерные игры для ее детей. При этом подарки принцесса принимать отказывалась. Аль-Файед также разрешал Диане пользоваться секретным входом в Harrods, что помогало ей избежать лишней публичности во время шопинга.
«Мы все сосредоточились на Доди и принцессе. Но на самом деле кукловодом был Мохаммед. Больше всего на свете он хотел быть связанным с королевской семьей. Он специально купил яхту перед каникулами, чтобы Доди мог развлекать Диану наедине. Он потратил миллионы, пытаясь ее приманить, а его сын был всего лишь пешкой в этой игре», - рассказал Баррелл.
Кроме того, он заявил, что видел, как Аль-Файед прикасался к женщинам неподобающим образом. «Его руки всегда блуждали. Он спокойно трогал женщин, не спрашивая их разрешения. Но с Дианой он не мог зайти слишком далеко. Она всегда имела преимущество, потому что он не мог позволить себе потерять ее. К сожалению, большинство женщин, которые на него работали, не имели такой привилегии». По его словам, он не мог так же трогать принцессу Диану, но при этом гладил ее за руку и обнимал за талию. Бывший дворецкий предположил, что принцесса Диана поддержала бы жертв его домогательств и насилия.
Больше 20 бывших сотрудниц Harrods обвинили бизнесмена египетского происхождения в сексуализированном насилии, а также в запугивании, пока он руководил магазином с 1984 года до его продажи в 2010 году. Сам миллиардер скончался в прошлом году, спустя 26 лет после трагической гибели своего сына Доди, которого связывали романтические отношения с принцессой Дианой.