Бывшая возлюбленная Тома Круза раскрыла неприятные факты их свидания – актер в ярости

По словам Хизер, романтическое свидание состоялось, когда оба только начинали свой голливудский карьерный путь. Оба обращались друг к другу «мэм» и «сэр», а сам Том «справился не очень». Видимо, Локлир не может простить Крузу, что на встречу он пришел не один, а с другом.

«В то время он был просто маленьким мальчиком, которого я считала немного старше себя. В итоге он пришел ко мне домой с Шоном Пенном», - вспомнила она. Кроме того, женщина раскрыла одну особенность Тома - повышенную потливость.

Хизер Локлир и Том Круз в 1980 году. Фото: Postimees

Инсайдеры уверяют, что звезда фильма «Миссия невыполнима» в ярости. Он и так не особенно доволен своей репутацией сейчас: бывшая жена Кэти Холмс и дочь Сури отвернулись от него, недавний роман с россиянкой Эльсиной Хайровой обернулся крахом, а малоприятные воспоминания Хизер никак не помогают.

И пока хейтеры Круза злорадствуют, смакуя слухи о его неопрятности и неприятном запахе, близкое окружение актера бьет тревогу, подчеркивая, что в словах Хизер есть доля правды.

«Том, похоже, полностью отрицает это. Он всегда был довольно потным парнем, но в последнее время ситуация, похоже, стала еще хуже, и он ничего не делает, чтобы с этим справиться!» - цитирует издание анонимного источника.