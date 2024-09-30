«Они были рядом, когда я разрыдалась»: Анджелина Джоли вышла в свет с тремя детьми и рассказала об их поддержке

Звезда позировала на красной дорожке в белом платье вместе с 22-летним Мэддоксом, 19-летней Захарой и 20-летним Паксом, который недавно пострадал в аварии.

В интервью изданию Extra Джоли рассказала, что дети очень поддерживали её на протяжении съёмок фильма, где она сыграла певицу Марию Каллас. «Мои мальчики были со мной на съемках, они работали в отделе рекламы и фотографии. Они видят, как ты работаешь. Это был глубоко эмоциональный фильм. Они видели, как я училась петь, как я тренировалась, как я нервничала. Они были рядом, когда мне пришлось выступать в первый раз, и я была в ужасе, и они были рядом, когда я разрыдалась... Так что это было интересное время для нас, чтобы стать еще ближе».

Для нового фильма Анджелина училась петь, так как ее голос был использован в картине вместе с голосом Каллас. Актрисе пришлось много репетировать, а дети были главными свидетелями ее домашних «выступлений». «Они были со мной в те моменты, когда я громко пела в доме, и все, наверное, сидели в своих комнатах и думали: "О боже мой". Это как учиться играть на скрипке дома". Потом наступил момент, когда они начали говорить: "Знаешь, мама, у тебя все получается"».

Напомним, что у Анджелины Джоли и ее бывшего супруга Брэда Питта шестеро детей, трое из которых приемные: Мэддокс, Захара и Пакс, а трое - биологические: 18-летняя Шайло и 16-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Недавно актриса отозвала иск к ФБР, касающийся предполагаемого насилия со стороны Брэда Питта по отношению к ней и их детям на борту частного самолета в 2016 году. Именно тот инцидент предшествовал разводу звездной пары.