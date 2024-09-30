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Известная эстонская певица показала романтичные моменты в Париже

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Ленна Куурмаа и Лаури Мяэсепп
Ленна Куурмаа и Лаури Мяэсепп Фото: Konstantin Sednev

Кажется, Ленна Куурмаа и Лаури Мяэсепп взяли отпуск и отправились наслаждаться прелестями Парижа.

Перевод: Елизавета Лынник

Певица Ленна Куурмаа делится в социальных сетях фотографиями из осеннего Парижа.

«Bonjour», - пишет она под милыми фотографиями. Кажется, что пара посетила Лувр, любовалась Триумфальной аркой и Эйфелевой башней, а также лакомилась макарунами.

В конце июня Ленна Куурмаа и актер Лаури Мяэсепп отпраздновали третью годовщину свадьбы.

Хотя свадебное торжество состоялось летом 2021 года, обручальное кольцо Ленна получила еще в 2019 году в Лапландии.

Некоторое время назад Ленна рассказала в утренней программе Retro FM о жизни в Обинице, куда их семья переехала почти четыре года назад. На вопрос ведущего, взял ли ее за руку спутник жизни Лаури Мяэсепп и увез в деревню, Ленна ответила, что на самом деле именно она была той, кто увлек Лаури в сельскую местность. «Я взяла его за руку и сказала: "Пойдем, переедем в деревню". К счастью, ему тоже там понравилось, и теперь мы живем там», - добавила Ленна со смехом.

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