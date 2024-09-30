Известная эстонская певица показала романтичные моменты в Париже

Некоторое время назад Ленна рассказала в утренней программе Retro FM о жизни в Обинице, куда их семья переехала почти четыре года назад. На вопрос ведущего, взял ли ее за руку спутник жизни Лаури Мяэсепп и увез в деревню, Ленна ответила, что на самом деле именно она была той, кто увлек Лаури в сельскую местность. «Я взяла его за руку и сказала: "Пойдем, переедем в деревню". К счастью, ему тоже там понравилось, и теперь мы живем там», - добавила Ленна со смехом.