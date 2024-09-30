Голливудская актриса вступила в брак с латвийским дизайнером

Церемония прошла на Сардинии (Италия). Женщины узаконили свои отношения в кругу близких друзей и членов семьи.

На свадьбе присутствовали мама Ребел, ее сестры и брат. На торжестве также присутствовали актер Стерлинг Джон, телеведущая Марисса Монтгомери, а также игрок в поло Мелисса Ганзи.

44-летняя актриса и 40-летняя дизайнер начали встречаться в конце 2021 года, но публично объявили о своем романе только в июне 2022 года.

«Я думала, что ищу диснеевского принца, но оказалось, все это время мне была нужна диснеевская принцесса», - написала тогда Ребел, разместив их фото в Instagram. Вскоре суррогатная мать родила паре дочь Ройс Лилиан, которая является биологическим ребенком Ребел.

В 2023 году Ребел сделала Рамоне предложение в замке Спящей красавицы в Диснейленде. Как пишут СМИ со ссылкой на анонимный источник, после помолвки они были «в полном блаженстве», добавив, что «они нашли все, что хотели создали семью своей мечты и невероятно счастливы».