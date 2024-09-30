СМОТРИТЕ Актер Ченнинг Татум опубликовал редкие фото дочери Эверли

Эверли приняла участие в конкурсе ирландских танцев и получила несколько наград. «Нет слов, чтобы выразить, как я горжусь этой маленькой девочкой», - написал 44-летний актер.

Сама Дженна, которая не так давно стала матерью в третий раз, тоже опубликовала фотографии дочери. «Так горжусь тобой! Обожаю смотреть, как ты ярко сияешь».

Интересно, что Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн познакомились на съемках фильма «Шаг вперед», который посвящен танцам: как отмечают западные таблоиды, девочка пошла по стопам своих родителей.

Ранее Ченнинг Татум рассказывал, что столкнулся со сложностями в воспитании Эверли после развода с женой. «Когда я понял, что у меня будет ребенок, я подумал: "Что ж, хорошо, я буду родителем. Когда дети становятся старше, ты начинаешь понимать: надо установить какие-то рамки. Дети и не хотят никаких рамок, и хотят их. Когда моя дочь знает и понимает, что можно, а что нельзя, ей легче, тревога и уровень стресса снижаются у ребенка», - рассказал он.

Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн объявили о разводе в 2018 году после девяти лет брака. Сейчас Татум встречается с 35-летней Зои Кравиц, они собираются пожениться. Они сблизились два года назад, когда работали над фильмом «Подай знак», который стал режиссерским дебютом Кравиц и где Татум сыграл главную мужскую роль.