Софи Тернер, которая в прошлом году развелась с Джо Джонасом, от которого у нее двое детей, рассказала о том, с какими трудностями сталкивается как мать-одиночка, пишет Spletnik.
«Идешь на работу – тебе стыдно, не идешь – тоже стыдно»: Софи Тернер рассказала о том, каково быть матерью-одиночкой
Сейчас 28-летняя Софи работает над сериалом «Джоан», где играет мать-одиночку, которая промышляет кражей драгоценностей. Сниматься в нём она начала еще до того, как Джо Джонас подал на развод. «Если бы я не была матерью, не знаю, смогла бы я вложить в это столько же энергии», - говорит Софи.
По её словам, самостоятельно воспитывать детей - очень непростое дело. «Быть матерью-одиночкой - это борьба. Моя героиня Джоан делает это не лучшим образом… но удивительно наблюдать за тем, как она борется за свою дочь».
Она также отметила, что быть матерью - это постоянно испытывать чувство вины. «С материнством приходит так много стыда. Ты идешь на работу - тебе стыдно. Если ты не идешь на работу - тебе тоже стыдно», - сказала она.
Интересно, что проблемы в отношениях Софи и Джо Джонаса начались именно из-за того, что Тёрнер много работала. Сначала Джонас заявил, что жена проводит много времени на вечеринках, вынуждая его самого заниматься двумя их дочками, но пользователи сети напомнили ему, что актриса - интроверт и не любит вечеринки, а дома отсутствовала из-за съемок.
В сети также осудили певца за то, что он раскритиковал жену, хотя в том, чтобы посидеть со своими детьми, люди не видят ничего страшного. Позже пара выясняла отношения относительно опеки над детьми, но им удалось найти решение.
Ранее Тернер рассказала, что это были «худшие дни в ее жизни», а их дети стали «жертвами» процесса развода. «Были дни, когда я не знала, выдержу ли я. Я звонила своему адвокату и говорила: "Я не могу этого сделать. Я просто не могу". Я просто никогда не была достаточно сильной, чтобы постоять за себя. Через две недели, когда я запуталась в себе, она напомнила мне, что я борюсь за своих детей. Если кто-то говорит мне: "Сделай это ради своих детей", я делаю это. Я бы не сделала этого для себя, но для них я найду в себе силы».
Сейчас у Софи новый роман - она встречается с британским аристократом Перегрином Пирсоном. О романе актрисы и Пирсона стало известно в декабре 2023 года, когда их несколько раз заметили вдвоем. Позже их отношения подтвердились, и теперь Софи часто публикует совместные фотографии с бойфрендом.