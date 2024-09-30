«Идешь на работу – тебе стыдно, не идешь – тоже стыдно»: Софи Тернер рассказала о том, каково быть матерью-одиночкой

Ранее Тернер рассказала, что это были «худшие дни в ее жизни», а их дети стали «жертвами» процесса развода. «Были дни, когда я не знала, выдержу ли я. Я звонила своему адвокату и говорила: "Я не могу этого сделать. Я просто не могу". Я просто никогда не была достаточно сильной, чтобы постоять за себя. Через две недели, когда я запуталась в себе, она напомнила мне, что я борюсь за своих детей. Если кто-то говорит мне: "Сделай это ради своих детей", я делаю это. Я бы не сделала этого для себя, но для них я найду в себе силы».