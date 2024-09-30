Умер звезда «Полицейского из Беверли-Хиллз» Джон Эштон

Джон Эштон наиболее известен по роли Джона Таггарта во франшизе «Полицейский из Беверли-Хиллз». Впервые он появился в этой роли в первой части, вышедшей в 1984 году, а этим летом он вернулся к своему герою в четвертой части серии, где его персонаж по сюжету всё еще работает в департаменте полиции.