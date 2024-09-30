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«В Эстонии все распродано!» Пропавшая из публичного пространства Мэрилин Нау выставила на продажу свою квартиру в Таллинне

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Мэрилин Нау.
Мэрилин Нау. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Мэрилин Нау, которая получила популярность благодаря реалити-шоу Rannamaja, сообщила в социальных сетях, что выставила на продажу свою квартиру в Таллинне. «Теперь в Эстонии все распродано, больше не увидите селфи в лифте», - отметила она.

«Моя милая квартира, в которой я жила пять лет, выставлена на продажу», - пишет звезда реалити-шоу Мерилин Нау в социальных сетях, сообщая о продаже своей квартиры в центре Таллинна. «Теперь в Эстонии все распродано, больше не увидите селфи в лифте».

Однокомнатная квартира Нау площадью около 36 квадратных метров находится на улице Весивярава в Таллинне, и на портале недвижимости kv.ee за нее просят 164 500 евро.

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