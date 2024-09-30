«В Эстонии все распродано!» Пропавшая из публичного пространства Мэрилин Нау выставила на продажу свою квартиру в Таллинне

«Моя милая квартира, в которой я жила пять лет, выставлена на продажу», - пишет звезда реалити-шоу Мерилин Нау в социальных сетях, сообщая о продаже своей квартиры в центре Таллинна. «Теперь в Эстонии все распродано, больше не увидите селфи в лифте».