«Мне его посоветовали несколько знакомых, и я была уверена, что наконец-то получу помощь. Я боролась с сильной тревогой уже 10 лет и просто больше не могла так жить», - вспоминает Грете, как много лет назад она попала на прием к весьма популярной «колдунье».