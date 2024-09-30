«Мне его посоветовали несколько знакомых, и я была уверена, что наконец-то получу помощь. Я боролась с сильной тревогой уже 10 лет и просто больше не могла так жить», - вспоминает Грете, как много лет назад она попала на прием к весьма популярной «колдунье».
Перевод: Елизавета Лынник
27-летняя Грете (имя изменено - ред.) долго думала, прежде чем решилась поделиться своей историей. «Ну глупо быть глупой! Но я искренне надеюсь, что кто-то научится на моих ошибках и не наступит на те же грабли», - усмехается она.