Дочь последнего короля Греции Константина II, 41-летняя принцесса Теодора (она родилась через 10 лет после того, как монархия в стране была ликвидирована), вышла замуж за своего возлюбленного, 34-летнего американского юриста индийского происхождения Мэтью Кумара, пишет Spletnik.
Дочь последнего короля Греции вышла замуж за американского юриста индийского происхождения
Пара обручилась еще шесть лет назад, но откладывала свадьбу по разным причинам: из-за пандемии и траура по умершему королю Константину. Однако торжество, наконец, состоялось. Оно прошло в афинском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы сразу после предсвадебной коктейльной вечеринки в Византийском и христианском музее.
К алтарю невесту провел ее брат Павел. На Теодоре было классическое белое платье с открытыми плечами, дополняла образ семейная реликвия - бриллиантовая тиара Cartier, которую прабабушка Теодоры, Маргарет Коннаутская, получила в качестве свадебного подарка. После церемонии молодожены поприветствовали собравшихся у церкви и уехали на серебристом автомобиле Range Rover.
Свадебный прием прошел в отеле One&Only Aesthesis в Глифаде, к югу от Афин, с красивым видом на море. На торжестве присутствовали многие представители королевских семей Европы, включая сестер бывшей королевы Дании Маргрете II, Анну-Марию Датскую и принцессу Бенедикту. Сама Маргрете, которая является тетей и крестной матерью Теодоры, не смогла присутствовать из-за травмы, но передала подарки невесте и сестрам.