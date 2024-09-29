Дочь последнего короля Греции вышла замуж за американского юриста индийского происхождения

Пара обручилась еще шесть лет назад, но откладывала свадьбу по разным причинам: из-за пандемии и траура по умершему королю Константину. Однако торжество, наконец, состоялось. Оно прошло в афинском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы сразу после предсвадебной коктейльной вечеринки в Византийском и христианском музее.

К алтарю невесту провел ее брат Павел. На Теодоре было классическое белое платье с открытыми плечами, дополняла образ семейная реликвия - бриллиантовая тиара Cartier, которую прабабушка Теодоры, Маргарет Коннаутская, получила в качестве свадебного подарка. После церемонии молодожены поприветствовали собравшихся у церкви и уехали на серебристом автомобиле Range Rover.

Свадебный прием прошел в отеле One&Only Aesthesis в Глифаде, к югу от Афин, с красивым видом на море. На торжестве присутствовали многие представители королевских семей Европы, включая сестер бывшей королевы Дании Маргрете II, Анну-Марию Датскую и принцессу Бенедикту. Сама Маргрете, которая является тетей и крестной матерью Теодоры, не смогла присутствовать из-за травмы, но передала подарки невесте и сестрам.