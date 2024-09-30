Расследование инцидента начато как компанией, так и Департаментом сельского хозяйства и продовольствия. «Мы всегда делаем все возможное, чтобы наши продукты были безопасны и соответствовали самым высоким стандартам качества, и чтобы до потребителей доходили только лучшее мороженое», - заверяет производитель мороженого.
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ФОТО ⟩ Житель Тарту обнаружил неожиданные «добавки» в мороженом: съел и поранился
«Подумайте, что было бы, если бы кто-то из вас или ваших детей нашел бы такое в мороженом или, не дай Бог, проглотил», - предупреждает жительница Тарту, которая начала есть мороженое и внезапно обнаружила там опасные «добавки».
Женщина рассказала редакции, что уже успела откусить ванильно-карамельное мороженое, когда якобы обнаружила в нем острые куски пластика. «Я достала их изо рта, и результат - гематома».