Американская актриса Ребел Уилсон женилась: она сыграла роскошную свадьбу с возлюбленной в Италии

Радостную новость влюбленные пока что держат в секрете. Впрочем, о роскошной свадьбе молодоженов узнало издание People. Отмечается, что парочка официально заключила брак в Италии. Актриса и дизайнер обменялись брачными обетами на острове Сардиния в субботу, 28 сентября.

Отмечается, что это место является очень особенным для влюбленных, поэтому для проведения события его выбрали не просто так. Дело в том, что Уилсон и Аргума там впервые провели свой совместный отпуск после того, как рассекретили отношения.

К слову, Ребел Уилсон раскрыла роман с Рамоной Аргумой в июне 2022 года, когда публично осуществила каминг-аут. Уже в начале ноября того же года у пары родилась дочь с помощью суррогатного материнства. Влюбленные обручились на День святого Валентина в 2023 году. А теперь парочка официально заключила брак, который для 44-летней Уилсон стал первым.