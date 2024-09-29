Дочь Курта Кобейна впервые стала матерью

Фрэнсис выложила серию фото с маленьким сыном, которого она и ее муж, 31-летний сын известного скейтбордиста и предпринимателя Тони Хоука, Райли, назвали Ронином Уокером. Мальчик появился на свет 17 сентября.

«Добро пожаловать в этот мир, мой прекрасный сын. Мы любим тебя больше всего на свете», - написала Фрэнсис. Тони Хоук уже оставил под публикацией свой комментарий: «Мой любимый внук!».

Напомним, что Фрэнсис и Райли начали встречаться в 2021 году, а в октябре прошлого года поженились.