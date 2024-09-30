ГОРОСКОП НА 30 СЕНТЯБРЯ Девам важно расставить приоритеты, а Водолеи смогут добиться прогресса

Весы

День будет довольно беспокойным. Трудно сосредоточиться на чем-то одном. Как только вы беретесь за важное дело, кто-то отвлекает вас, просит о помощи или совете, предлагает что-то интересное. Однако важно не отказываться от своих целей, не откладывать дела, которые для вас важны. Все получится, если вы правильно расставите приоритеты, будете рассчитывать на свои силы, а не на везение или чью-то помощь. Это благоприятный день для общения с близкими. Вы хорошо понимаете тех, кто вам дорог, и во многом поддерживаете. Будет возможность порадовать любимого человека, сделать ему приятный сюрприз.

Скорпион

В начале дня едва ли удастся избежать напряженных моментов. Многое идет не по плану, и это заставляет вас нервничать. К тому же не всегда понятно, за что браться в первую очередь. Могут совершенно неожиданно появиться дела, из-за которых придется отложить все остальное. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций. Становится проще достичь поставленных целей, а также решить вопросы, над которыми много размышляли и вы, и ваши близкие. Вечер подходит для встреч с теми, на кого хочется произвести благоприятное впечатление. Понравится им будет совсем нетрудно.

Стрелец