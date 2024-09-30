Благоприятный день для общения. Деловые переговоры проходят плодотворно, можно обсудить какие-то важные вопросы личного характера, не опасаясь, что возникнут серьезные разногласия. Люди прислушиваются друг к другу, стараются найти решения, которые всем понравятся. Даже те, кто прежде беспокоился только о собственных интересах, сегодня охотно идут на компромисс, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 30 СЕНТЯБРЯ ⟩ Девам важно расставить приоритеты, а Водолеи смогут добиться прогресса
Быстро утомляют, а порой и раздражают рутинные, однообразные дела. Хочется чего-то совершенно нового, увлекательного, захватывающего. Постарайтесь найти занятие, к которому можно подойти творчески. Оно подарит массу позитивных эмоций.
Овен
Потребуется терпение, чтобы достичь поставленных целей. Не все сразу складывается удачно, иногда приходится предпринять несколько попыток, чтобы добиться нужного результата. Многие привычные дела даются труднее, чем обычно. Могут подводить люди, на поддержку которых вы рассчитывали. Часто для того чтобы решить сложный вопрос, нужно по-иному взглянуть на сложившуюся ситуацию, увидеть возможности, которые прежде оказались незамеченными. Будьте готовы импровизировать, принимать решения на ходу. Вам часто удается справиться с тем, что оказалось не по силам другим.
Телец
Необычный и очень интересный день. Вам гораздо чаще, чем обычно, приходится придумывать что-то новое, экспериментировать. Радует возможность дать волю фантазии. Вы точно заскучали бы, если бы вынуждены были весь день выполнять чужие поручения, действовать по инструкции или заниматься простыми однообразными делами. Вероятны необычные встречи. Будет шанс познакомиться с людьми, совсем не похожими ни на вас, ни на ваших знакомых. Общение с ними окажется вдохновляющим. Не исключено, что к концу дня вы примете какие-то важные решения.
Близнецы
День будет довольно утомительным, но очень плодотворным. Вы сделаете много полезного не только для себя, но и для окружающих. Радует возможность помочь тем, кто оказался в сложной ситуации. Порой вы готовы отложить собственные дела, чтобы сосредоточиться на том, что важно для других. Гармонично складываются личные отношения. Близкие благодарны вам за заботу и внимание. Вторая половина дня подходит для встреч с друзьями, обсуждения общих планов. Некоторые Близнецы получат вдохновляющие известия издалека.
Рак
Едва ли день принесет какие-то серьезные проблемы. Но вы порой остро реагируете на мелочи, принимаете близко к сердцу то, на что в другое время не обратили бы внимания. Старайтесь не зацикливаться на пустяках. Если вы сосредоточитесь на важных делах, то наверняка поймете, как можно быстро справиться с ними. День благоприятен для учебы, вы многое схватываете на лету. Интересным и приятным оказывается общение с людьми, которые готовы поделиться знаниями и опытом. Вторая половина дня подходит для семейных мероприятий. Будет повод устроить домашний праздник.
Лев
День будет непростым, но вы все же добьетесь успеха. Настойчивость и целеустремленность помогают преодолеть многие преграды. Кто-то может сказать, что вы излишне упрямы, но вряд ли стоит принимать такие замечания близко к сердцу. Не хочется отступать перед трудностями? Так и не отступайте! Звезды вас обязательно поддержат. Домашние дела могут отнимать больше времени, чем обычно. Не исключено, что близкие обратятся с какими-то просьбами, на которые вы просто не сможете ответить отказом. Порой раздражает царящая вокруг суета, но вам удается совладать с негативными эмоциями.
Дева
День будет очень плодотворным. Появляется много новых дел и задач. Вы справляетесь с ними просто отлично. Наверняка пригодится то, чему вы научились давным-давно. Многие Девы к тому же найдут применение тем своим талантам, о которых прежде никто не догадывался. Не всегда просто найти общий язык с окружающими. Вы обычно говорите то, что думаете. Это не всем нравится. Однако именно ваша искренность позволяет избежать недопонимания, правильно расставить акценты. Люди, которые поддержат вас сегодня, станут надежными союзниками во многих важных делах.
Весы
День будет довольно беспокойным. Трудно сосредоточиться на чем-то одном. Как только вы беретесь за важное дело, кто-то отвлекает вас, просит о помощи или совете, предлагает что-то интересное. Однако важно не отказываться от своих целей, не откладывать дела, которые для вас важны. Все получится, если вы правильно расставите приоритеты, будете рассчитывать на свои силы, а не на везение или чью-то помощь. Это благоприятный день для общения с близкими. Вы хорошо понимаете тех, кто вам дорог, и во многом поддерживаете. Будет возможность порадовать любимого человека, сделать ему приятный сюрприз.
Скорпион
В начале дня едва ли удастся избежать напряженных моментов. Многое идет не по плану, и это заставляет вас нервничать. К тому же не всегда понятно, за что браться в первую очередь. Могут совершенно неожиданно появиться дела, из-за которых придется отложить все остальное. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций. Становится проще достичь поставленных целей, а также решить вопросы, над которыми много размышляли и вы, и ваши близкие. Вечер подходит для встреч с теми, на кого хочется произвести благоприятное впечатление. Понравится им будет совсем нетрудно.
Стрелец
Первая половина дня не подходит для решения важных вопросов. Может быть непросто найти общий язык даже с теми, с кем вы прежде отлично ладили. Вы действительно стараетесь понять других, но получается это не сразу. Так что пока лучше действовать самостоятельно и рассчитывать только на свои силы. Чем ближе вечер, тем проще становится договориться и с деловыми партнерами, и с близкими людьми. Хорошо проходят и дружеские встречи, и романтические свидания. Некоторые Стрельцы примут важные решения, касающиеся будущего, и не пожалеют о них.
Козерог
Первая половина дня будет особенно благоприятной, подходящей для важных и сложных дел. Вы быстро разбираетесь в том, о чем прежде имели лишь самое общее представление. Удается найти людей, готовых поделиться опытом или дать хороший совет. Если вы беретесь за что-то совершенно новое, то быстро добиваетесь первых результатов. Вторая половина дня будет более спокойной. Она подходит для того, чтобы размышлять и строить планы, сравнивать разные варианты. С решительными действиями лучше не спешить. Во всем, что касается личных отношений, полагайтесь на интуицию. Она не подводит.
Водолей
Благоприятный день для многих дел. Удается добиться прогресса в том, что прежде казалось почти безнадежным, сдвинуть с мертвой точки какие-то сложные проекты. Вы верите в свои силы, не отказываетесь от задуманного, даже если обстоятельства складываются довольно неудачно. Хотя вы едва ли захотите обратиться к кому-то за помощью, желающих поддержать вас будет немало. День подходит для общения с давними знакомыми, людьми, которые вас понимают. Можно восстановить какие-то старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре.
Рыбы
Первая половина дня подходит для необычных и новых дел. Возможно, вам будет непросто. Но и интересно тоже! Радует возможность самостоятельно принимать решения. Вы полагаетесь на собственный здравый смысл, прислушиваетесь к голосу интуиции и находите кратчайший путь к цели. Многие смелые эксперименты оказываются удачными. Вторая половина дня – отличное время для общения с друзьями, родственниками и другими близкими людьми. Вы хорошо понимаете их, стараетесь во всем поддерживать. Удастся разобраться в каких-то неоднозначных ситуациях прошлого.