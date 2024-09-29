Известный актер вспоминает один из прошлых промахов: «Стоял в длинной пробке, у меня был холодный пот»

Несмотря на то что Кайт Калль обычно очень тщателен и пунктуален в своей работе и не боится проспать утренний эфир, он вспоминает один случай, когда прибытие вовремя стало настоящей проблемой. «Я спокойно собирался утром в магазин, когда внезапно позвонили и сообщили: выступление начинается прямо сейчас! Меня охватила паника, выступил холодный пот, ведь раньше я никогда не опаздывал», - рассказывает актер.

«Закон Мерфи сработал на все сто - на Тыннисмяги как раз шли съемки фильма "О2", и движение полностью остановилось. Я стоял в длинной пробке, холодный пот на лбу, пока, наконец, не освободили дорогу. К счастью, я успел - хотя и без грима и в спешке, но выступление состоялось». Однако в прямом эфире на радио времени на опоздания куда меньше, что делает выступления актера особенно захватывающим вызовом.