ВИДЕО Принц Гарри в одиночестве посетил тату-салон в Нью-Йорке

На фотографиях, эксклюзивно полученных Page Six, видно, как 40-летний герцог Сассекский подъезжает на черном внедорожнике к East Side Ink в Нижнем Ист-Сайде Манхэттена.

Этот магазин не чужд знаменитостям, так как члены «Мстителей» - Крис Хемсворт, Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс и Джереми Реннер - ранее делали там соответствующие татуировки у мастера Джошуа Лорда.

Во время визита Гарри в среду его сопровождала собственная влиятельная группа. Его сопровождали члены его команды безопасности, одетые в темно-зеленые брюки и серые рубашки-поло.

Один из них, однако, был одет в костюм, и нам сообщили, что этот человек работает в Департаменте полиции Нью-Йорка и был назначен в качестве сопровождающего принца во время его поездки по Нью-Йорку.

В качестве дополнительного доказательства присутствия полиции на видео, полученном Page Six, видно, что помимо черного автомобиля Гарри, спереди и сзади его сопровождали две машины полиции Нью-Йорка.

Источник сообщил Page Six, что Гарри пробыл в магазине примерно с 13:00 до чуть более 14:00.

С тех пор как в мае 2023 года британский король и его супруга Меган Маркл едва не попали в «катастрофическую» погоню за машиной папарацци в Большом яблоке, к Гарри в Нью-Йорке приставили дополнительный персонал охраны.