ВИДЕО Принц Гарри в одиночестве посетил тату-салон в Нью-Йорке

На фотографиях, эксклюзивно полученных Page Six, видно, как 40-летний герцог Сассекский подъезжает на черном внедорожнике к East Side Ink в Нижнем Ист-Сайде Манхэттена.

В качестве дополнительного доказательства присутствия полиции на видео, полученном Page Six, видно, что помимо черного автомобиля Гарри, спереди и сзади его сопровождали две машины полиции Нью-Йорка.

Источник сообщил Page Six, что Гарри пробыл в магазине примерно с 13:00 до чуть более 14:00.

В прошлом месяце изданию The Post сообщили, что он отправился в бетонные джунгли, чтобы «продвинуть ряд своих меценатских и филантропических инициатив», включая проекты African Parks, The HALO Trust, The Diana Award и Travalyst.