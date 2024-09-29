В среду принц Гарри подъехал к любимому тату-салону знаменитостей в Нью-Йорке и пробыл там более часа, пишет PageSix.
ВИДЕО ⟩ Принц Гарри в одиночестве посетил тату-салон в Нью-Йорке
На фотографиях, эксклюзивно полученных Page Six, видно, как 40-летний герцог Сассекский подъезжает на черном внедорожнике к East Side Ink в Нижнем Ист-Сайде Манхэттена.
Этот магазин не чужд знаменитостям, так как члены «Мстителей» - Крис Хемсворт, Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс и Джереми Реннер - ранее делали там соответствующие татуировки у мастера Джошуа Лорда.
Во время визита Гарри в среду его сопровождала собственная влиятельная группа. Его сопровождали члены его команды безопасности, одетые в темно-зеленые брюки и серые рубашки-поло.
Один из них, однако, был одет в костюм, и нам сообщили, что этот человек работает в Департаменте полиции Нью-Йорка и был назначен в качестве сопровождающего принца во время его поездки по Нью-Йорку.
В качестве дополнительного доказательства присутствия полиции на видео, полученном Page Six, видно, что помимо черного автомобиля Гарри, спереди и сзади его сопровождали две машины полиции Нью-Йорка.
Источник сообщил Page Six, что Гарри пробыл в магазине примерно с 13:00 до чуть более 14:00.
С тех пор как в мае 2023 года британский король и его супруга Меган Маркл едва не попали в «катастрофическую» погоню за машиной папарацци в Большом яблоке, к Гарри в Нью-Йорке приставили дополнительный персонал охраны.
В прошлом месяце изданию The Post сообщили, что он отправился в бетонные джунгли, чтобы «продвинуть ряд своих меценатских и филантропических инициатив», включая проекты African Parks, The HALO Trust, The Diana Award и Travalyst.
Однако Гарри явно нашел время, чтобы развлечься и во время визита на Восточное побережье. Гарри также появился на шоу «The Tonight Show With Jimmy Fallon», где вместе с ведущим посетил дом с привидениями.
Судя по всему, запись была сделана в тот же день, когда Гарри посетил тату-салон, так как на нем были те же лесные зеленые пуговицы и темные джинсы, что и на полученных нами кадрах из «Tonight Show».
Пользователи Сети, правда, в последнем варианте сильно сомневаются. Более того, многие уверены: сольный визит принца говорит о неминуемом разводе - ведь татуировки обычно делают, когда начинают новую жизнь. «Гарри наконец решил вынуть микрочип, который заботливая жена вшила ему под кожу», - шутит один комментатор.
«Спорим, он набил фразу "Да пошла ты, Меган"», - предполагает другой. Ну а большинство читателей Page Six просто возмущаются тем, что принца на деньги налогоплательщиков охраняла полиция Нью-Йорка, и припоминают Гарри историю с погоней, которой не было.