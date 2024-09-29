Пн, 30.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ФОТО Певица Алика Милова отпраздновала выход новой песни необычным способом

Copy
Алика Милова.
Алика Милова. Фото: Erlend Štaub

На этой неделе Алика Милова выпустила новый трек, а после шикарного мероприятия решила немного отдохнуть в ресторане быстрого питания!

«Вчера я отпраздновала выход песни «Saame kokku» именно таким образом», - сказал она. Певица Алика Милова поделилась в Instagram фотографией, на которой она ест бургер и картошку фри в машине.

Первый трек певицы дает представление о том, чего ждать от ее короткого альбома, который выйдет в ноябре, сообщает Menu. Песня была написана в сотрудничестве с музыкантом и продюсером Кристьяном Руусом. Лирика, вдохновленная афробитом, написана самой Аликой.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх