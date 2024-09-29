Гостем программы ETV Hommik Annuga («Утро с Ану» - прим. ред.) стала музыкант Герли Падар-Пармас, которая в ноябре отметит 30 лет на сцене большим концертом. Она хотела, чтобы ее партнером по сцене стал брат Танель, но, по словам женщины, он не отвечает на ее сообщения и звонки. «У нас одинаковое воспитание, но чувство ответственности и долга и жизненные ценности у нас совершенно разные», - сказала Герли в интервью.
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Герли Падар-Пармас о своем брате Танеле: наши ценности совершенно разные
Герли Падар-Пармас празднует 30 лет на сцене, и в честь этого события любимая исполнительница даст концерт, полный хорошей музыки, веселых историй и пикантных моментов, в концертном зале Alexela.
Начало своей музыкальной карьеры Герли отсчитывает с победы на песенном конкурсе «Laulukarusell» в 1994 году. «Это было мое первое публичное выступление на телевидении перед очень большой аудиторией», - говорит певица. За эти годы она выступала по всему миру, самыми дальними площадками были Канада и Сингапур.