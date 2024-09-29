Герли Падар-Пармас о своем брате Танеле: наши ценности совершенно разные

Гостем программы ETV Hommik Annuga («Утро с Ану» - прим. ред.) стала музыкант Герли Падар-Пармас, которая в ноябре отметит 30 лет на сцене большим концертом. Она хотела, чтобы ее партнером по сцене стал брат Танель, но, по словам женщины, он не отвечает на ее сообщения и звонки. «У нас одинаковое воспитание, но чувство ответственности и долга и жизненные ценности у нас совершенно разные», - сказала Герли в интервью.