«Думала, он пошутил»: Леди Гага впервые прокомментировала свою помолвку

Американская певица и актриса Леди Гага впервые прокомментировала свою помолвку с бизнесменом Майклом Полански. Об этом пишет The Sun.

Оказалось, что пара специально старалась сохранить эту новость в секрете. Впрочем, во время Олимпийских игр-2024 в Париже в июле тайна раскрылась.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь тогда выложил видео, в котором артистка называла Полански женихом. Накануне стало известно, что бизнесмен сделал предложение еще в апреле.

«Он сделал предложение 1 апреля, и я подумала, что он пошутил. Затем, когда мы поехали на Олимпийские игры, нас сняли, как мы здороваемся с премьер-министром, и я попала на камеру, когда я сказала: Это мой жених», - рассказала Леди Гага.

«Я хотела сохранить это в секрете!» - добавила артистка.

В частности, Леди Гага выразила свое волнение относительно создания семьи с Майклом Полански.

«Я так счастлива, что влюблена, и я так рада иметь семью», - сказала звезда сцены BuzzFeed Canada, когда ее спросили о целях на 15 лет.

«Так что это точно номер один», - сказала Гага.

Артистка также рассказала о продолжении своей музыкальной карьеры.

«Я просто хочу продолжать расти, и мне очень весело принять вызов быть 38-летней поп-звездой и понять, кем я хочу быть сейчас и что хочу сказать. Я действительно люблю женщин и хочу быть голосом, который заслуживает быть частью этого сообщества», - призналась знаменитость.

Друзья Леди Гаги рассказывали, что она с Майклом Полански познакомилась на вечеринке его друга Шона Паркера в Лос-Анджелесе. Впервые пара появилась вместе, посетив прием в канун Нового года в декабре 2019-го в Лас-Вегасе.