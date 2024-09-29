«Курьеры лишены социальных прав, не могут защитить себя, а некоторые даже не имеют разрешения на проживание в Литве», - пишет литовское издание 15min, которое провело подробное расследование, почему некоторые курьеры, работающие в Литве в Wolt, Bolt Food и LastMile, считают себя рабами.
Перевод: Елизавета Лынник
Самые известные службы доставки еды в Литве - Wolt и Bolt Food, как и в Эстонии, а также местная компания LastMile. Курьеры, работающие во всех этих компаниях, являются партнерами, а не официальными сотрудниками.