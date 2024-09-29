«Курьеры лишены социальных прав, не могут защитить себя, а некоторые даже не имеют разрешения на проживание в Литве», - пишет литовское издание 15min, которое провело подробное расследование, почему некоторые курьеры, работающие в Литве в Wolt, Bolt Food и LastMile, считают себя рабами.