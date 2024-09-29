Эстонский кинорежиссер о знакомстве со своим партнером: «Я села рядом с ним, и сразу проскочила искра»

Партнер Анны, Тушар Пракаш , с которым она вместе уже восемь с половиной лет, родом из Индии. Их отношения начались неожиданно. После 26-дневного ретрита молчания в Таиланде Анна отправилась на кинематографический семинар в Люксембург, где и встретила Тушара.

Хинтс описывает первую встречу как нечто необычное: «Я вошла в зал, который был пустым, и в центре комнаты сидел человек. Обычно я так не делаю, но в тот момент было ощущение притяжения или какой-то нити, которая тянула меня к тому столу, где сидел Тушар. Я села, и сразу проскочила искра».