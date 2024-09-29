В программе Öökülaline на Kanal 2 режиссер Анна Хинтс поделилась своей историей, открыв зрителям двери в свою семейную и творческую жизнь. Программа о международно признанном авторе документального фильма «Сестринство бани по-черному» также затронула ее партнера и дочь, которые занимают важное место как в личной, так и творческой жизни Анны.
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Эстонский кинорежиссер о знакомстве со своим партнером: «Я села рядом с ним, и сразу проскочила искра»
Партнер Анны, Тушар Пракаш, с которым она вместе уже восемь с половиной лет, родом из Индии. Их отношения начались неожиданно. После 26-дневного ретрита молчания в Таиланде Анна отправилась на кинематографический семинар в Люксембург, где и встретила Тушара.
Хинтс описывает первую встречу как нечто необычное: «Я вошла в зал, который был пустым, и в центре комнаты сидел человек. Обычно я так не делаю, но в тот момент было ощущение притяжения или какой-то нити, которая тянула меня к тому столу, где сидел Тушар. Я села, и сразу проскочила искра».