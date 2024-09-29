Анджелина Джоли отозвала иск к ФБР, касающийся насилия со стороны Брэда Питта

Напомним, что в 2016 году ФБР начало расследование того случая, который предшествовал разводу звездной пары: по словам Джоли, Питт в самолете душил одного из их общих детей, а другого ударил по лицу. Кроме того, он схватил актрису за голову и «встряхнул».

«В какой-то момент он пролил пиво на Джоли, а также пролил пиво и вино на детей», - говорилось в официальных документах. В итоге расследование ни к чему не привело, и дело было закрыто без предъявления обвинений.

Однако в апреле 2022 года Джоли под псевдонимом Джейн Доу подала иск к ФБР, требуя предоставить всю информацию о ходе расследования, ссылаясь на Закон о свободе информации. В то время источник Page Six утверждал, что таким образом актриса пыталась добыть хоть какую-нибудь информацию, порочащую Брэда Питта, чтобы использовать ее в борьбе за опеку над детьми.

«Анджелина, вероятно, ищет кусочек информации, что-то еще, что можно использовать против Брэда, чтобы навредить ему. Это отчаянный поступок с целью обнаружить что-то, чего, возможно, и не существует в записях ФБР, чтобы обнародовать это», - рассказал инсайдер.

Однако теперь 49-летняя актриса приняла решение отозвать этот иск. Отметим, что 60-летний Питт категорически отвергал все заявления о физическом насилии и утверждал, что обвинения Джоли «абсолютно не соответствуют действительности».

Что бы ни было правдой, дети актера встали на сторону матери. Так, Пакс в соцсетях назвал Брэда Питта «засранцем мирового класса», а Захара, Вивьен и Шайло отказались от его фамилии, причем последняя сделала это официально, обратившись в необходимые инстанции.

Инсайдеры сообщают, что Брэд тяжело переживает разрыв с детьми. Это, впрочем, не мешает ему планировать будущих детей с его новой девушкой, дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон. Отношения пары становятся все крепче. Недавно Брэд и Инес впервые вместе вышли на красную дорожку.