ФОТО Популярная эстонская певица делится моментами со свадьбы: несколько мест были посвящены покинувшим этот мир родственникам

24 августа певица Yasmyn и продюсер Kaspar Kolk поженились.

Сейчас певица делится снимками с церемонии в социальных сетях. «Свадебная церемония моей мечты», - подписала она прекрасные фотографии. «Мы уже целый месяц, как стали мужем и женой, и нам захотелось поделиться фотографиями нашей церемонии».

На одном из снимков видно, что покойный брат Каспара Карлос Колк и отец Yasmyn Джоэл Де Луна, покинувший этот мир в 2017 году, также символически присутствовали на свадьбе. Перед обеими фотографиями была положена красная роза.

Певица Yasmyn, настоящее имя Синенсия Жасмин Касс, и ее партнер Каспар Магус, также известный как Каспар Кольк, объявили о своей помолвке в сентябре 2022 года.

Певица приоткрыла завесу тайны над своей свадьбой в середине марта, когда рассказала в интервью на Kanal2, что они планируют свадьбу, которая должна состояться осенью.