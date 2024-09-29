Одной из самых болезненных потерь для жителей Эстонии, несомненно, стала гибель музыканта Урмаса Алендера на пароме «Эстония» 28 сентября 1994 года. Алендер был человеком, который жил на полную катушку. Он любил музыку, алкоголь и женщин, но его творчество оставалось чувственным, глубоким и до сих пор трогает нас. Последний год его жизни принес ему и разбитое сердце, и новую любовь. Любимый исполнитель, как говорят, ушел из жизни, бросая вызов штормовому ветру и не переставая петь...
Перевод: Елизавета Лынник
Урмас Алендер родился 22 ноября 1953 года, и первые восемь лет его детства прошли в маленькой кухонной комнате деревянного дома в Таллинне. Его детство было довольно одиноким - Урмас не ходил в детский сад и играл в основном один. Так он и вырос индивидуалистом, как он позже сам считал.