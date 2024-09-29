«Это моя многолетняя дилемма», - признается виолончелистка и мать четверых детей Сильвия Ильвес, рассказывая, что планирует в начале года сделать долгожданную пластическую операцию. «В январе сделаем, и держитесь! Я уже сейчас довольна собой, но не представляю, что будет потом...» - предупреждает Ильвес.
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Многодетная мать и виолончелистка Сильвия Ильвес размышляет о новой пластической операции: «Я делаю это не ради мужчин»
В начале лета виолончелистка Сильвия Ильвес побывала под жарким солнцем Турции, куда отправилась ради стоматологической процедуры, подарившей ей ослепительную улыбку. «Теперь я действительно обладательница голливудской улыбки», - радовалась она тогда, добавив, что работа была выполнена быстро и качественно.
За шесть дней виолончелистке установили 24 новых зуба, восьми из которых потребовалось лечение корневых каналов.