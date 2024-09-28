ФОТО И ВИДЕО Дождь и слякоть – не помеха: в Маарду прошел ежегодный осенний забег

Субботнее мероприятие началось в 10:00. На старте собрались дети в возрасте от трех до шести лет, которые захотели принять участие в забеге на сто метров. Чуть позже, в 11:00, свои спортивные способности продемонстрировали дети постарше (от семи до 12 лет), которым была предложена дистанция посложнее - один километр. В это же время для участников с ограниченными возможностями был организован поход на отдельную дистанцию - 500 метров.