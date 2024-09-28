Сегодня, 28 сентября, в Маарду прошел осенний забег и оздоровительная ходьба. Дождь и слякоть не отпугнули любителей спорта, которые собрались в городском лесопарке активно провести время на свежем воздухе. Смотрите фото и видео!
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Дождь и слякоть – не помеха: в Маарду прошел ежегодный осенний забег
Субботнее мероприятие началось в 10:00. На старте собрались дети в возрасте от трех до шести лет, которые захотели принять участие в забеге на сто метров. Чуть позже, в 11:00, свои спортивные способности продемонстрировали дети постарше (от семи до 12 лет), которым была предложена дистанция посложнее - один километр. В это же время для участников с ограниченными возможностями был организован поход на отдельную дистанцию - 500 метров.
Сильный дождь, слякоть, огромные лужи под ногами не помешали юным спортсменам и участникам с ограниченными возможностями, а только укрепили их силу духа и придали решимости в преодолении трудностей. По окончанию забега и похода любителей спорта ждало награждение.