Netflix выпустит документальный сериал про Пи Дидди, которого обвиняют в торговле людьми

«Это будет сложная история, охватывающая десятилетия, а не только заголовки или отрывки видео, которые показывают сейчас», - заявили Кёртис Джексон и руководитель проекта Александрия Стэплтон.

В сериале будет освещено много деталей произошедшего, а ситуация будет рассмотрена с разных точек зрения. Рэпер призвал не сопоставлять историю Шона Комбса со всей историей хип-хоп-культуры. Джексон в проекте будет участвовать вместе с собственным брендом G-Unit Film & Television, а Стэплтон - с House of Nonfiction. Снимать будет видеостудия Texas Crew Productions.

Напомним, в сентябре Шона Комбса арестовали: ему предъявили обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, мошенничестве или принуждении к нему, а также организации перевозок для секс-работниц. Сам рэпер себя виновным не признает. Он хотел освободиться под залог, но ему отказали в этом праве. Сейчас он объявил голодовку, из-за того что опасается, что его пытаются отравить.

Отметим, после того как Шона Комбса арестовали, многие звезды, которые были на его знаменитых вечеринках, стали беспокоиться, не придётся ли им выступать в суде. Инсайдер, близкий к Леонардо Ди Каприо, который оказался запечатлен на фотографиях с «белых вечеринок», сообщал, что актёр не имеет ничего общего с «этим миром» и давно не общается с Шоном Комбсом.