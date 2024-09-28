Блокбастер 90-х годов «Титаник» хорошо известен, и некоторые сцены в нем запомнились больше, чем другие. И одна из таких сцен, в конце фильма, где погибает один из главных героев, с годами стала объектом пристального внимания! Теперь же одна из звезд фильма, Кейт Уинслет, раскрыла одну неловкую деталь.
Для подписчиков
Кейт Уинслет раскрывает неловкие подробности знаменитой сцены из фильма «Титаник»
Фильм «Титаник», премьера которого состоялась в 1997 году, стал первым фильмом, собравшим в прокате 1 миллиард долларов, и удерживал этот рекорд в течение последующих 12 лет. Фильм также вывел звезд Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет на карту развлечений.
Фильм стал предметом многочисленных обсуждений, но одним из самых горячих стал вопрос о том, мог ли герой Ди Каприо Джек пройти в дверь в конце фильма, где это могла сделать только героиня Уинслет - Роуз.