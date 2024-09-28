Кейт Уинслет раскрывает неловкие подробности знаменитой сцены из фильма «Титаник»

Блокбастер 90-х годов «Титаник» хорошо известен, и некоторые сцены в нем запомнились больше, чем другие. И одна из таких сцен, в конце фильма, где погибает один из главных героев, с годами стала объектом пристального внимания! Теперь же одна из звезд фильма, Кейт Уинслет, раскрыла одну неловкую деталь.