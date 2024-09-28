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Кейт Уинслет раскрывает неловкие подробности знаменитой сцены из фильма «Титаник»

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Фото: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Блокбастер 90-х годов «Титаник» хорошо известен, и некоторые сцены в нем запомнились больше, чем другие. И одна из таких сцен, в конце фильма, где погибает один из главных героев, с годами стала объектом пристального внимания! Теперь же одна из звезд фильма, Кейт Уинслет, раскрыла одну неловкую деталь.

Фильм «Титаник», премьера которого состоялась в 1997 году, стал первым фильмом, собравшим в прокате 1 миллиард долларов, и удерживал этот рекорд в течение последующих 12 лет. Фильм также вывел звезд Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет на карту развлечений.

Фильм стал предметом многочисленных обсуждений, но одним из самых горячих стал вопрос о том, мог ли герой Ди Каприо Джек пройти в дверь в конце фильма, где это могла сделать только героиня Уинслет - Роуз.

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