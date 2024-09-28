Глоба назвала три знака Зодиака, кто схватит удачу за хвост до конца 2024 года

Тамара Глоба считает, что до конца года все знаки Зодиака ждет немало сюрпризов. Вероятно, перемены, которые будут трудными, еще случатся, но все в итоге будет хорошо, считает астролог. Глоба прогнозирует, что как и весь год, его финал будет непредсказуемым.
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Активность Солнца, затмения и прочие астрономические явления повлияют на то, что знаки окажутся перед выбором между старым и новым, но уже к концу осени все перемены сойдут на нет.
Рак
Для этого знака год, переваливший через рубеж, был непростым. Окружение Раков покинули многие люди, которые были с ними много лет. При этом, у знака было довольно финансовой прибыли, а также проектов, о которых знак давно мечтал. К концу года Рака ждет успех, считает Глоба.
Астролог подчеркнула, что несмотря на то, что некоторым из представителей знака пришлось сменить дом и работу, год оказался для них удачным. И это будет особенно заметно в его финале, когда все предпринятые ранее усилия обретут плоды. Но самый крупный успех к Ракам придет в будущем, 2025-м году, считает эксперт.
Скорпион
Год был дан знаку, чтобы переосмыслить свои взгляды на жизнь, свои успехи и достижения, считает Глоба. Астролог поясняет, что смены окружения, коллектива, профессиональной сферы случились неспроста, а по той причине, что Скорпионы шли к этому несколько предыдущих лет.
Во второй половине осени у представителей знака начнется новый период. Пусть и позже остальных знаков Зодиака, Скорпионы смогут сделать перспективные шаги в карьере, проявив таланты, о которых ранее не подозревали. Пока же им стоит полагаться на семью и друзей, считает Глоба.
Водолей
Весь год знак заново узнавал себя, а к его финалу начал действовать, исходя из своих выводов. Глоба считает, что Водолеи целиком обновили свою жизнь, начиная с личной жизни и заканчивая профессиональной сферой. Многие идеи талантливый знак считывал в пути, во множестве путешествий.
К концу года от Водолеев потребуется решимость, чтобы довести до конца все задуманное, и не сбиться с пути.
Глоба советует не обращать внимание на небольшие конфликты, не тратя на них энергию и силы. Все быстро уляжется, а время потребуется для более масштабных и креативных дел.