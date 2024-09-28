Глоба назвала три знака Зодиака, кто схватит удачу за хвост до конца 2024 года

Активность Солнца, затмения и прочие астрономические явления повлияют на то, что знаки окажутся перед выбором между старым и новым, но уже к концу осени все перемены сойдут на нет.

Рак

Для этого знака год, переваливший через рубеж, был непростым. Окружение Раков покинули многие люди, которые были с ними много лет. При этом, у знака было довольно финансовой прибыли, а также проектов, о которых знак давно мечтал. К концу года Рака ждет успех, считает Глоба.

Астролог подчеркнула, что несмотря на то, что некоторым из представителей знака пришлось сменить дом и работу, год оказался для них удачным. И это будет особенно заметно в его финале, когда все предпринятые ранее усилия обретут плоды. Но самый крупный успех к Ракам придет в будущем, 2025-м году, считает эксперт.

Скорпион

Год был дан знаку, чтобы переосмыслить свои взгляды на жизнь, свои успехи и достижения, считает Глоба. Астролог поясняет, что смены окружения, коллектива, профессиональной сферы случились неспроста, а по той причине, что Скорпионы шли к этому несколько предыдущих лет.

Во второй половине осени у представителей знака начнется новый период. Пусть и позже остальных знаков Зодиака, Скорпионы смогут сделать перспективные шаги в карьере, проявив таланты, о которых ранее не подозревали. Пока же им стоит полагаться на семью и друзей, считает Глоба.

Водолей

Весь год знак заново узнавал себя, а к его финалу начал действовать, исходя из своих выводов. Глоба считает, что Водолеи целиком обновили свою жизнь, начиная с личной жизни и заканчивая профессиональной сферой. Многие идеи талантливый знак считывал в пути, во множестве путешествий.

К концу года от Водолеев потребуется решимость, чтобы довести до конца все задуманное, и не сбиться с пути.

Глоба советует не обращать внимание на небольшие конфликты, не тратя на них энергию и силы. Все быстро уляжется, а время потребуется для более масштабных и креативных дел.