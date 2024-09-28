«Теодор просил передать всем привет!» Милый снимок Тани Михайловой-Саар с сыном вызывает умиление

«Теодор попросил передать всем привет!» - делится Таня со своими подписчиками в Instagram.

«Вы такие милые!» - пишут в комментариях, отправляя сообщения с сердечками в большом количестве и приветствуя Теодора в ответ.

Несколько дней назад певица также поделилась милым семейным фото, когда ее попросили посоветовать, чем заняться на Майорке с ребенком.

Сын Тани Михайловой-Саар и Микка Саар Теодор родился 16 февраля 2018 года. Этой осенью он начал посещать детский сад.

15 сентября музыканты отметили восьмую годовщину свадьбы.