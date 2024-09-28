Популярный эстонский певец запатентовал как свое имя, так и слово собственного сочинения

Перевод: Елизавета Лынник

«Сегодня артисты уже не просто музыканты, а полноценные бренды. Фанаты потребляют не только музыку, но и образ жизни, эстетику и ценности исполнителя - полное восприятие продукта. Однако продукты и бренды нужно защищать, охраняя содержащиеся в них объекты интеллектуальной собственности, в том числе торговые марки», - объясняет ведущий эксперт по товарным знакам Патентного департамента Мари-Эпп Тиркконен.

Звезда эстонской поп-музыки Карл-Эрик Таукар уже сделал важный шаг в укреплении своего бренда, зарегистрировав в качестве торговой марки свою фамилию Таукар, а также фирменное слово tutske (эффективный, продуктивный - эст.). Оба обозначения, по словам Тиркконен, были внесены в реестр товарных знаков Патентного департамента 8 августа.

С торговой маркой TAUKAR певец получил правовую защиту для развлекательных услуг, предоставляемых артистами, что гарантирует Таукару монополию на музыкальную деятельность под этим именем.

«Это означает, что, например, при организации концерта нельзя использовать имя Таукара в названии мероприятия без разрешения музыканта. Также такая защита распространяется на услуги ведущего, которые Таукар часто оказывает», - поясняет Тиркконен.

Карл-Эрик Таукар также известен своим оригинальным использованием языка, и слово tutske стало частью его идентичности, что привлекло большое внимание со стороны СМИ.

Однако фирменное слово, в отличие от фамилии певца, получило защиту в сфере дизайна одежды. Объяснение этому можно найти на сайте Таукара - фанаты могут приобрести носки с надписью tutske. Возможно, в будущем появятся и другие похожие товары, поэтому компании, которые разрабатывают продукты с популярными выражениями, по мнению Тиркконен, должны быть внимательны и избегать использования слова в своей коммерческой деятельности.

«Незарегистрированный товарный знак означает для его владельца упущенную выгоду, а в худшем случае - экономические убытки. Если в развитие бренда вложены значительные ресурсы, но он не защищен, конкуренты и другие участники рынка могут легко его скопировать. Творческие люди, музыканты, артисты, как и все предприниматели, должны подумать о регистрации своих товарных знаков для дополнительной защиты», - рекомендует ведущий эксперт по товарным знакам Патентного департамента.