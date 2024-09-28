«Говорят, что это его тактика - ежедневно ездить на работу бесплатно. Иногда на это уходит полдня», - рассказывает Кади, обратившаяся в Elu24, которая утром по пути на работу в поезде встретила странно ведущего себя мужчину.
Для подписчиков
БЕЗБИЛЕТНИК ⟩ «Невероятно, что человек может ездить на работу каждый день бесплатно!»
Этот пассажир, который ездит зайцем, ежедневно использует метод, который вызвал у других пассажиров недоумение. «Он проезжает одну остановку, а на следующей его высаживают, потому что у него нет денег на билет. Таким образом, он едет из Рапла в Таллинн, ожидая новый поезд на каждой остановке!» - рассказала женщина, связавшаяся с редакцией.
Кади ездит на поезде из Рапла в Таллинн на работу почти каждое утро. Уже несколько дней подряд она замечает в поезде мужчину, который постоянно препирается с контролерами. «Так как у него нет билета, он громко с ними спорит», - объясняет она ситуацию, которая показалась ей более чем странной.