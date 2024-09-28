БЕЗБИЛЕТНИК «Невероятно, что человек может ездить на работу каждый день бесплатно!»

Этот пассажир, который ездит зайцем, ежедневно использует метод, который вызвал у других пассажиров недоумение. «Он проезжает одну остановку, а на следующей его высаживают, потому что у него нет денег на билет. Таким образом, он едет из Рапла в Таллинн, ожидая новый поезд на каждой остановке!» - рассказала женщина, связавшаяся с редакцией.

Кади ездит на поезде из Рапла в Таллинн на работу почти каждое утро. Уже несколько дней подряд она замечает в поезде мужчину, который постоянно препирается с контролерами. «Так как у него нет билета, он громко с ними спорит», - объясняет она ситуацию, которая показалась ей более чем странной.