84-летний Аль Пачино отпраздновал день рождения своей молодой возлюбленной

В Instagram появилось видео, как 84-летний Аль Пачино, с которым у именинницы есть совместный ребенок, помогает ей задувать свечи на трехъярусном праздничном торте.

В карусель также вошли снимки с торжества, на котором присутствовали Джулия Фокс, Ракель Стивенс, а также дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут.

Однако Нур, похоже, предпочитает праздновать пораньше. В прошлом году, в ноябре, она опубликовала снимок с похожим праздничным тортом и приписала к нему: «Почти 30...».

Пачино и Нур были связаны со времен пандемии коронавируса, и в июне 2023 года у них родился ребенок. В сентябре 2023 года Альфалла подала документы на полную физическую опеку над их сыном Романом, но заявила, что готова предоставлять актеру право видеться с малышом. В октябре 2023 года они достигли соглашения об опеке.

Аль Пачино было предписано выплатить единовременную сумму в размере 110 000 долларов, а также более 30 000 долларов в месяц в качестве алиментов. Он также согласился платить 13 000 долларов за ночную сиделку и оплачивать любые медицинские счета, не покрываемые медицинской страховкой. Ему также было предписано ежегодно вносить 15 000 долларов в фонд образования для Романа.